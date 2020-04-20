Suudi Arabistan'dan getirilen 339 kişi yurda yerleştirildi SUUDİ Arabistan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen Türk vatandaşı 339 kişi, 14 günlük karantina süresi için Mersin Kız Yurdu'na yerleştirildi.

SUUDİ Arabistan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen Türk vatandaşı 339 kişi, 14 günlük karantina süresi için Mersin Kız Yurdu'na yerleştirildi.

Suudi Arabistan'dan getirilen 339 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere sağlık kontrolünden geçtikten sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Kız Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Mersin Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Ayrıca karantina süresince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Suudi Arabistan'dan gelenleri karantina süresi olan 14 gün boyunca Mersin Kız Yurdu'nda misafir ettiklerini belirterek, "Dün ve bugün yurtlarımıza giriş yapan 339 Türk vatandaşımızı 14 gün boyunca Mersin'de misafir edeceğiz. Müdürlüğümüze bağlı Mersin Kız Yurdumuzda ağırladığımız vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Mersin Valiliğimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Türk Kızılayımız tarafından karşılanacak. Tüm tedbirlerimizi aldık Suudi Arabistan'dan gelen misafirlerimize vefakar yurt idarecilerimiz, temizlikten, güvenliğe çalışan tüm personelimiz ile birlikte elimizden gelen en iyi misafirperverliği göstereceğiz. İnşallah sıkıntısız olarak bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi

Kaynak: DHA