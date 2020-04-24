Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi
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Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan Karaman'a getirilen 269 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

24.04.2020 21:37 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:37
Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan Karaman'a getirilen 269 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurtdışında bulunan vatandaşların Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 269 Türk vatandaşını taşıyan uçak akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular özel kıyafetli sağlık görevlilerince ilk kontrollerinin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle karantinaya alınacakları Karaman'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen 269 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca burada gözlem altında tutulacak. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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