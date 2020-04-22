Suudi Arabistan'dan getirilen 182 Türk Erzurum'da karantinaya alındı
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Suudi Arabistan, Erzurum, 3. Sayfa, Haber

Suudi Arabistan'dan getirilen 182 Türk Erzurum'da karantinaya alındı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan Erzurum'a getirilen 182 Türk vatandaşı karantina altına alındı.

22.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:47
Suudi Arabistan'dan getirilen 182 Türk Erzurum'da karantinaya alındı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan Erzurum'a getirilen 182 Türk vatandaşı karantina altına alındı.

Türk Hava Yolları (THY), korona virüs salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını intikal uçuşlarıyla ülkeye getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Arabistan'da bulunan 182 Türk vatandaşı, yeni tip korana virüs salgını önlemleri kapsamında uçakla Erzurum'a getirildi. Erzurum Havalimanı'nda uçaktan inen vatandaşların pasaport ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra çanta ve valizleri dezenfekte edildi.

Ardından vatandaşlar dezenfekte edilmiş otobüslerle Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak. Karantina sürecinin ardından vatandaşlar memleketlerine gönderilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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