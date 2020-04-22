Suudi Arabistan'dan getirilen 182 kişi, Erzurum'da karantinaya alındı SUUDİ Arabistan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Erzurum'daki KYK yurduna yerleştirildi.

SUUDİ Arabistan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Erzurum'daki KYK yurduna yerleştirildi. İşçiler ve aileleri, 14 gün karantinada kalacak.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 17.30'da, Erzurum Havalimanı'na iniş yapan işçiler ve aileleri, sağlık kontrolünden geçirildi. Türk vatandaşlarının yanlarında getirdiği eşyalar da dezenfeksiyon işleminden geçirildi. 182 kişi, polis, sağlık ve AFAD ekipleri eşliğinde, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle Nurettin Topçu KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen işçiler ve aileleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün karantinada tutulacak.

Kaynak: DHA