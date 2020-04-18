Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi yurtta karantinaya alındı
Suudi Arabistan'dan getirilen 171 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Adana'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
18.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:45
Suudi Arabistan'dan getirilen 171 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Adana'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen 171 kişi, sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğindeki otobüslerle gözetim altında tutulacakları yurda götürüldü.
Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak.
Bu arada, polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA