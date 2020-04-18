Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi Adana'da karantinaya alındı
Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi Adana'da karantinaya alındı Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 171 kişi Adana'da karantina altına alındı.
18.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:23
Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi Adana'da karantinaya alındı
ADANA - Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 171 kişi Adana'da karantina altına alındı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan havayoluyla Adana'ya getirilen 180 kişi havalimanı içerisinde otobüslere bindirilerek kent içerisindeki KYK yurtlarına götürüldü. Burada karantinaya alınan kişiler 14 gün boyunca misafir edilecek.
Kaynak: İHA