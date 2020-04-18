Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi Adana'da karantinaya alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi Adana'da karantinaya alındı - Haber
Suudi Arabistan, Türkiye, Adana, 3. Sayfa

Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi Adana'da karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi Adana'da karantinaya alındı Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 171 kişi Adana'da karantina altına alındı.

18.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:23
Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi Adana'da karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi Adana'da karantinaya alındı

ADANA - Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 171 kişi Adana'da karantina altına alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan havayoluyla Adana'ya getirilen 180 kişi havalimanı içerisinde otobüslere bindirilerek kent içerisindeki KYK yurtlarına götürüldü. Burada karantinaya alınan kişiler 14 gün boyunca misafir edilecek.

Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi Adana'da karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı Haber
Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haber
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı Haber
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı
CHP ile AK Parti'yi karşı karşıya getiren hastaneyi görevliler inceledi Haber
CHP ile AK Parti'yi karşı karşıya getiren hastaneyi görevliler inceledi
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haber
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haber
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza
Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da...
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım...
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Özlem Zengin Cemal Enginyurt Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Mustafa Keser Rafet El Roman Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Lenfoma Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi Adana'da karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 20:32:59. #1.14#
title