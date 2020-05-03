Suudi Arabistan'dan getirilen 170 Türk vatandaşı Malatya'daki yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurda getirilen 170 Türk vatandaşı, Malatya'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Suudi Arabistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurda getirilen 170 Türk vatandaşı, Malatya'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 170 Türk vatandaşı, Suudi Arabistan'dan kalkan uçakla Malatya Havalimanı'na getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 170 kişi, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Malatya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA