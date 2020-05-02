Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Nevşehir'de yurda yerleştirildi.

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Nevşehir'de yurda yerleştirildi.

Kapadokya Havalimanı'nda uçaktan inen 169 kişi, polis eşliğinde otobüslerle kent merkezindeki Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Ateş ölçümleri yapıldıktan sonra kendileri için hazırlanan odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları Nevşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA