Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişinin daha karantina süresi doldu
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Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişinin daha karantina süresi doldu

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişinin daha karantina süresi doldu Yanlarına hatıra olarak kayısı fidanı aldılar Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı Malatya'da ki karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişinin daha karantina süresi doldu
18.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:19

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişinin daha karantina süresi doldu

Yanlarına hatıra olarak kayısı fidanı aldılar

MALATYA - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı Malatya'da ki karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın birçok farklı noktasında bulunan Türk vatandaşları, özel uçaklarla bulundukları ülkeden Türkiye'ye tahliye ediliyorlar. Bu kapsamda Suudi Arabistan'da bulunan 169 Türk vatandaşı da 14 gün önce özel uçakla getirildikleri Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu Battalgazi Öğrenci Yurdunda karantina altına alındı.

Bu süre zarfında odalarında izole edilen gurbetçilerin, karantina süresi sorunsuz tamamlanınca, alınan tedbirler çerçevesinde bugün memleketlerine uğurlandılar.

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün koordinesinde, alınan sağlık tedbirleri ile kendilerini bekleyen otobüslere bindirilen gurbetçiler, Malatya'da geçirdikleri 14 gün boyunca rahatları için her şeyin düşünüldüğünü dile getirdiler.

Karantina süresince güzel günler geçirdiklerini belirten gurbetçiler, Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler. Kimi vatandaşlar ise Malatya'dan bir hatıra olarak yanlarına kayısı fidanı aldı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker'inde hazır bulunduğu uğurlama programında, 169 kişi işlemlerinin ardından Adana ve Hatay'a doğru yola çıktı.

Kaynak: İHA

Manşet

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