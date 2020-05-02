Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişi Çorum'da karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişi Çorum'da karantinaya alındı Valizler tek tek dezenfekte edildi Dünya genelinde etkili olan Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 kişi Çorum'da karantinaya alındı

Valizler tek tek dezenfekte edildi

ÇORUM - Dünya genelinde etkili olan Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan'da yaşayan 169 Türk vatandaşi bugün havayolu ile Türkiye'ye getirildi. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen gurbetçiler karayolu ile Çorum'a getirilerek 14 günlük karantinaya alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na otobüslerle getirilen vatandaşlar otobüslerden kontrollü bir şekilde indirildi. Ateşleri ölçülen vatandaşlar kayıtları alındıktan sonra kendileri için hazırlanan odalara yerleştirildi.

Valizler tek tek dezenfekte edildi

Vatandaşların yurtlara yerleştirilmesi sürecinde Kızılay, AFAD, İl Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Yurt dışından gelen gurbetçiler kente gelmeden saatle önce ekipler tarafından kalacakları odalar dezenfekte edilerek tüm ihtiyaç malzemeleri odalarına yerleştirildi. Ayrıca vatandaşların yanlarında getirdikleri valizleri tek tek görevliler tarafından dezenfekte edildi.

Kaynak: İHA