Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi Denizli'de karantinaya alındı Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi Denizli'de karantinaya alındı Karantinaya alınanlar arasında çocuklarda var Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hava yolu ile Suudi Arabistan'dan getirilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 168 kişi Denizli'de karantina altına alındı.

Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi Denizli'de karantinaya alındı

Karantinaya alınanlar arasında çocuklarda var

DENİZLİ - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hava yolu ile Suudi Arabistan'dan getirilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 168 kişi Denizli'de karantina altına alındı. Yurda dönen Türk vatandaşları 14 gün boyunca KYK'yı ait öğrenci yurdunda karantina da kalacak.

168 Türk vatandaşı Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'dan hava yolu ile Çardak Havaalanına getirildi. Sağlık görevlileri tarafından vatandaşların uçaktan iner inmez ateşleri ölçüldü. Yolcuların bavulları da görevliler tarafından havaalanında dezenfekte edildi. 168 kişi ardından sosyal mesafe kuralına göre bindirildikleri 7 otobüs ile polis eskortu eşliğinde Pamukkale ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Fatma Yıldız Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirildi. Yurda getirilen 168 Türk vatandaşı yerleştirildikleri yurtta 14 gün boyunca karantinada kalacak.

Yurda dönen vatandaşlar arasında olan Sercan Yurtsever, yolculuğundan iyi geçtiğiniz kaydederek, "Devletimize teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa Sağlam ise Türkiye'ye dönüp ailelerine kavuşacakları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Sesimize ses olanlara teşekkür ederiz. Vatanımıza döndüğümüz için mutluyuz. 14 gün sonra ailemize kavulacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA