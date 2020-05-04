Suudi Arabistan'dan getirilen 143 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi
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Suudi Arabistan'dan getirilen 143 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 143 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi
04.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:58

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan yurda getirilen 143 Türk vatandaşı, Van'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan yurda getirilen 143 Türk vatandaşı, Van'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 143 kişi, Suudi Arabistan'dan kalkan uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünden geçirildi, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Van Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar da yurda gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarını Van Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay karşılayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevliler, karantinaya alınanlara destek sağlayacak, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de sağlık hizmeti sunacak.

Vatandaşlar, 14 günlük gözetim süresinin ardından Kovid-19 belirtisi görülmemesi durumunda memleketlerine gönderilecek.

Kendileri için her türlü imkanı seferber eden devlet yetkililerine teşekkür eden vatandaşlar, ülkelerine dönmenin sevincini yaşadı.

Suudi Arabistan'dan getirilen 143 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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