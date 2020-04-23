Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi SUUDİ Arabistan'dan getirilen 295 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

SUUDİ Arabistan'dan getirilen 295 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Suudi Arabistan'da kalan 295 Türk vatandaşı, uçakla getirildi. Havalimanında sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, İstanbul'dan otobüslerle Bolu'ya ulaştırıldı. Burada bir kez daha kontrolleri yapılan vatandaşlar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak. Aynı yurda dün de Birleşik Arap Emirlikleri'nden 353 kişi getirilmişti.

Kaynak: DHA