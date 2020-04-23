Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
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Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan bulunan 182 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'a getirilerek Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı.

23.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:44
Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan bulunan 182 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'a getirilerek Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Suudi Arabistan'daki 182 Türk vatandaşı, yurda dönme talepleri üzerine Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda Türkiye'ye getirildi. Akşam saatlerinde Zafer Havalimanı'na inen uçakta bulunan ve içlerinde 15 çocuğun da yer aldığı kafile, 8 otobüsten oluşan konvoyla Afyonkarahisar'a getirildi. Afyonkarahisar'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, tüm özel ihtiyaçları ve kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı temel malzemelerin temin edildiği odalara yerleştirildi. 182 kişilik kafile, 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine gönderilecek.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan yaptığı açıklamada, tüm hazırlıkları daha önceden yaptıklarını söyledi. Buldan şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'dan özel uçakla Zafer Havalimanı'na getirilen 182 Türk vatandaşımız karayoluyla karantina sürecini geçirecekleri yurda getirildi. Kayıt işlemlerine devam ettiğimiz vatandaşlarımız için hazırlıklarımızı önceden yapmıştık. Kayıt işlemlerinin ardından yurtlara yerleştirilen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız. 182 kişilik kafilede yer alan Büşra Tüysüz ise, "Vatan toprağında olduğum için çok mutluyum. Tahliye işlemlerimizin gerçekleştirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Fransa'da mahsur kalan yaklaşık 190 civarındaki Türk vatandaşının, Afyonkarahisar'da bulunan Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantinaya alınacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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