Suudi Arabistan'dan gelen 170 kişi Malatya'ya getirildi
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Suudi Arabistan'dan gelen 170 kişi Malatya'ya getirildi

Suudi Arabistan'dan gelen 170 kişi Malatya'ya getirildi
03.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:23

Suudi Arabistan'dan gelen 170 kişi Malatya'ya getirildi Suudi Arabistan'da bulunan 170 Türk vatandaşı, uçakla getirildikleri Malatya'da 14 günlük gözetim süresi boyunca KYK yurtlarında kalacak.

Suudi Arabistan'dan gelen 170 kişi Malatya'ya getirildi

MALATYA - Suudi Arabistan'da bulunan 170 Türk vatandaşı, uçakla getirildikleri Malatya'da 14 günlük gözetim süresi boyunca KYK yurtlarında kalacak.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmelerine devam ediliyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan'da bulunan 170 Türk vatandaşı daha bugün uçakla yurda getirildi. Malatya Erhaç Havaalanına inen uçaktan indirilen vatandaşlar, burada sağlık önlemleri altında otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı Battalgazi Erkek Öğrenci Yurduna getirildi.

Buradan otobüslerden sırayla indirilen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları dahilinde de tek tek içeri alınarak kalacakları odalara yerleştirildiler.

14 gün boyunca yurtlarda kalacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Valilik, Belediye, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

Malatya'da geçtiğimiz günlerde de Azerbaycan ve Cezayir'den gelen 432 Türk vatandaşının da karantina süresi halen devam ediyor.

Suudi Arabistan'dan gelen 170 kişi Malatya'ya getirildi

Kaynak: İHA

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