Suudi Arabistan'dan Fransa'da Kaşıkçı cinayeti zanlısının tutulduğu iddialarına yalanlama

Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı'nda Suudi Arabistan vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığına ilişkin haberler in doğru olmadığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Paris Büyükelçiliği Twitter hesabından, ülkenin Dışişleri Bakanlığına dayandırılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin söz konusu olayla hiçbir ilişkisinin olmadığı belirtildi.

Havalimanında tutulan söz konusu kişinin derhal serbest bırakılmasının istendiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülke vatandaşı merhum Kaşıkçı cinayetine karıştığı tespit edilen herkes Suudi Arabistan yargısı tarafından cezaları verilmiş olup şu an bu kişiler cezalarını çekmektedirler"

Fransa basınının adli kaynaklara dayandırdığı haberler de, İstanbul'daki Suudi İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle bağlantılı bir şüphelinin, Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Geçen haberler de 33 yaşındaki şüpheli Halid Alotaibi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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