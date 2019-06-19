Suudi Arabistan'dan BM'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıkladığı rapora tepki

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Riyad'daki üst düzey yetkililerin soruşturulmasını talep eden raporuna tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni bir şey yok…İnsan hakları raportörü bağlayıcı olmayan raporunda, medyada daha önce basılan ve dağıtılanları tekrarlıyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle