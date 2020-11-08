Suudi Arabistan'dan Biden ve Harris'e tebrik mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan'dan Biden ve Harris'e tebrik mesajı

08.11.2020 23:49 | Son Güncelleme: 08.11.2020 23:55
Suudi Arabistan'dan Biden ve Harris'e tebrik mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçiminin galibi Demokrat aday Joe Biden'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kazandıkları zaferden dolayı tebrik mektubu gönderdiği belirtildi. Açıklamada, Kral Selman'ın Biden'e en içten tebriklerini sunduğu ve iki ülke arasındaki seçkin ilişkilere övgüde bulunduğu ifade edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'nin yeni Başkanı Biden'a tebrik
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'nin yeni Başkanı Biden'a tebrik
Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti
Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı tebrik etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı tebrik etti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Ali Şansalan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'dan Biden ve Harris'e tebrik mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 23:55:37. #1.14#
title