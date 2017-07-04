Suudi Arabistan'dan Afrika Birliği'ne Zirve Çağrısı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 2017 sonu veya 2018 başında ülkesinin ev sahipliği yapacağı bir "Suudi Arabistan-Afrika zirvesi" çağrısında bulundu.



Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kral Selman, Afrika Birliği liderlerini, Suudi Arabistan'da bu yılın sonu ya da gelecek yılın başında düzenlenecek bir Suudi Arabistan-Afrika zirvesine davet ediyor." denildi.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Afrika Birliği 29. dönem liderler zirvesine ev sahipliği yapan Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunuyor. Bakan Cubeyr'in zirve kapsamında 6 ikili görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor.