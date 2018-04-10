Suudi Arabistan'dan 4 Asker Yemen Sınırında Hayatını Kaybetti

Suudi Arabistan yönetimi, 4 askerinin Yemen sınırında öldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da, "vatani görevlerini yerine getirdikleri sırada" hayatını kaybettiği belirtilen askerlerin cenaze merasimleriyle ilgili haberlere yer verildi.

Askerlerin ne zaman ve neden öldüklerine dair bilgi verilmedi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman can ve mal kayıpları yaşanıyor.