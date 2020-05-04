Suudi Arabistan'dan 169 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

RAMAZANI evlerinde geçirmeleri için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında 169 Türk vatandaşı Suudi Arabistan'dan İzmir'e getirildi.

RAMAZANI evlerinde geçirmeleri için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında 169 Türk vatandaşı Suudi Arabistan'dan İzmir'e getirildi. Gelenlerden 1'inin yüksek ateş nedeniyle hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Yurt dışında 59 ülkede bulunan on binlerce Türk vatandaşının ramazanı ve bayramı Türkiye'de geçirmeleri için başlatılan tahliye çalışmaları sürüyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'tan havalanan ve 169 Türk vatandaşının taşındığı 'Flynas' isimli uçak, saat 13.00'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indirildi. Sağlık kontrollerinde ateşi yüksek çıkan bir vatandaş, ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Valiz kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemlerin tamamlanmasının ardından 169 Türk vatandaşı, 14 günlük karantinayı geçirecekleri Aydın'ın Söke ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlara gitmek için kendilerine tahsis edilen otobüslerle yola çıktı.

Kaynak: DHA