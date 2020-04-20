Suudi Arabistan'dan 167 vatandaş Türkiye'ye getirildi
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Suudi Arabistan, Türkiye, Mersin

Suudi Arabistan'dan 167 vatandaş Türkiye'ye getirildi

Suudi Arabistan'dan 167 vatandaş Türkiye'ye getirildi Vatandaşlar karantinada tutulacakları Mersin'deki öğrenci yurduna yerleştirildi Suudi Arabistan'dan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 167 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi.

20.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:52
Suudi Arabistan'dan 167 vatandaş Türkiye'ye getirildi

Suudi Arabistan'dan 167 vatandaş Türkiye'ye getirildi

Vatandaşlar karantinada tutulacakları Mersin'deki öğrenci yurduna yerleştirildi

ADANA - Suudi Arabistan'dan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 167 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi.

Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen 167 kişi, Adana Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Vatandaşlar, işlemlerinin ardından polis eşliğindeki otobüslerle gözetim altında tutulacakları Mersin'deki yurda götürüldü. Mersin'deki öğrenci yurdundaki tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşların 14 gün karantinada tutulacakları bildirildi.

Suudi Arabistan'dan 167 vatandaş Türkiye'ye getirildi

Kaynak: İHA

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