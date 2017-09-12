Suudi Arabistan'daki Tutuklamalar

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suudi Arabistan'da tutuklanan Şeyh Selman el-Avde ve diğer alimlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Birliğin Genel Sekreteri Ali Karadaği tarafından yapılan yazılı açıklamada, birliğin mütevelli heyeti üyesi olan Selman el-Avde ve diğer Suudi Arabistanlı alimlerin tutuklanması kınandı. Açıklamada, söz konusu alimlerin itidal üzerine İslami çalışma ve tebliğ görevi yürüttükleri belirtildi.



Avde'nin yanı sıra birliğin üyesi Prof. Dr. Ali el-Umeri ve Şeyh Avad el-Karni'nin tutuklanmasından derin rahatsızlık duyulduğu vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'den tutuklanan alimlerin serbest bırakılması ve özgürlüklerine müdahalede bulunulmaması, Körfez krizi ve diğer krizlerin çözümü noktasında hikmetle hareket edilmesi ve alimlerin siyasi konuların içine çekilmemesi istendi.



Tutuklanan alimlerden Avde'nin kısa bir süre önce trafik kazasında eşi ile bir çocuğunu kaybettiği aktarılan açıklamada, bazı Arap ülkeleri ile Katar arasında yaşanan kriz konusunda da tutuklanan alimlerin taraf tutan herhangi bir açıklamalarının olmadığı, sosyal medya hesaplarında Körfez ülkeleri arasında birlik ve beraberliğin tekrar sağlanması için paylaşımda bulundukları kaydedildi.



Suudi Arabistan'da 20'ye yakın alim ve davetçinin tutuklandığı ile ilgili başta sosyal medya ve söz konusu alimlerin yakınları tarafından açıklama yapılmıştı.