Suudi Arabistan'daki Terör Saldırıları

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, güvenlik güçlerinin, ülkenin istikrarı ve vatandaşların güvenliğini hedef alanlarla kararlılıkla mücadele edeceğini bildirdi.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Katif ilindeki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden polislerin ailelerini telefonla arayarak, başsağlığı diledi.



Güvenlik ve istikrarı hedef alanlardan hesap sorulacağını vurgulayan Selman, ülkenin istikrarı ve vatandaşların güvenliğini hedef alanlarla kararlılıkla mücadele edileceğini kaydetti.



Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Katif ilinde araçla devriye gezen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen iki ayrı saldırıda 2 polis hayatını kaybetmiş, 9 polis yaralanmıştı.