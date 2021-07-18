Suudi Arabistan'daki selde birçok kerpiç ev yıkıldı

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- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneyindeki etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde birçok kerpiç ev kısmen çökerek zarar gördü.

- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneyindeki etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde birçok kerpiç ev kısmen çökerek zarar gördü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneyindeki Al-Aflaj vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeni ile sel meydana geldi. Sel nedeni ile bölgede bulunan birçok kerpiç evde kısmi çökmeler yaşanırken, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Sel nedeni ile can kaybı bildirilmedi.

Kriz ve Afet Yönetim Merkezi, vatandaşları sert hava koşullarına karşı uyarırken, seller nedeni ile vadilerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı