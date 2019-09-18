Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırılar: 'Üretim ay sonunda normale dönecek'

18.09.2019 03:29

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, hafta sonu ülkedeki en büyük petrol tesislerinden ikisine yapılan saldırıların ardından petrol arzının normale döndüğünü, "Eylül ayı sonunda günde 11 milyon varil petrol üretimi kapasitesine ulaşacaklarını" açıkladı.

Kasım ayı sonunda ise hedeflenen üretim kapasitesi; günde 12 milyon varil.

Eylül ayı içinde müşterilerine söz verdikleri gibi petrol ihracatının devam edeceğini açıklayan Enerji Bakanı, ekim ayı boyunca günde 9.89 milyon varil petrol üretiminin hedeflendiğini de söyledi:

"Saldırının neden ve kim tarafından düzenlendiğini hala kesin olarak bilmiyoruz. Suudi Arabistan, küresel petrol piyasalarının en güvenilir tedarikçisi olmaya devam edecek. Petrol ihracatında bir düşüş olmasını beklemiyoruz. Krallık, bundan sonra olabilecek saldırıları önlemek için çok sert önlemler almak durumunda kalıyor."

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ilk incelemelere göre saldırıda İran silahlarının kullanıldığını duyurmuştu.

Saldırıları Yemen'deki İran destekli Husi milisleri üstlenmişti ancak ABD, saldırılarla ilgili İran ise suçlamaları reddediyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Saldırıya verilecek karşılığı konuşmak üzere" Suudi Arabistan'a gittiğini söyledi.

Cumartesi günü düzenlenen saldırılardan bu yana oluşan petrol üretim açığını Eylül sonunda kapatmış olacağını belirten Bakan bin Salman, ülkenin geniş çaplı petrol stoklarını kullanarak hafta sonundan önceki petrol arzı miktarına yeniden dönüldüğünü söyledi. Aramco için "küllerinden doğan anka kuşu" ifadesini kullandı.

Aramco'nun halka arzı gerçekleşecek

Suudi Arabistan devletinin dev petrol şirketi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser bir açıklama yaparak, saldırıların Bahreyn'e giden petrol borularını da etkilediğini ancak akışın normale dönmesi için çalışıldığını söyledi.

"Şirketin büyüklüğü göz önüne alındığında oluşan zararın çok fazla olmadığını" belirten Nasser, saldırılar sonrası 10 yerde başlayan yangınların 7 saat içinde söndürüldüğü bilgisini verdi.

Aynı basın toplantısında konuşan Aramco Genel Müdürü Yasir al Rumayyan ise, daha önce açıklanan Aramco'nun halka arzının 12 ay içinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Aramco'nun yüzde 5'inin satılmasının planlandığı halka arz, petrole dayalı bir ekonomisi olan Suudi Arabistan'ın kaynaklarını çeşitlendirmek adına 2030 vizyonu çerçevesinde aldığı bir karar.

2030 planının arkasında ise Veliaht Prens Muhammed bin Salman yer alıyor.

Aramco'nun halk arz edilmesi takdirinde 100 milyar dolar toplanabileceği ve tarihin en büyük halka arzı olabileceği belirtiliyor.

Böylece Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a göre Aramco'nun halka arz edildikten sonra piyasa değerinin 2 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

Hangi tesisler vuruldu?

Saldırıya uğrayan bölgelerden gelen görüntülerde, devlet petrol şirketi Aramco'nun Abqaiq'de bulunan en büyük petrol işleme tesisinden alevler yükseldiği görülüyordu.

Abqaiq'teki tesiste kükürtlü ham petrol işlenip ham petrole dönüştürülüyor. Burada günde yaklaşık 7 milyon varil ham petrol üretiliyor.

Aramco bu tesisin dünyanın en büyük "ham petrol stabilizasyon tesisi" olduğunu belirtti.

İkinci saldırı ise ülkenin ikinci büyük petrol sahası olan Khurais'e düzenlendi.

2009 yılından bu yana aktif olan sahadan günde 1,5 milyon varil petrol çıkarılıyor. Sahada 20 milyar varillik rezerv olduğu tahmin ediliyor.

Saldırıların ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, neredeyse yarı oranda bir azalma ile, günlük üretimin 5.7 milyon varile düştüğünü duyurdu.