Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı
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Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı

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Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Çin'in Fuzhou kentinde gerçekleştirilen 44. Oturumda, Suudi Arabistan'ın Necran bölgesinde bulunan Hima Kültür Bölgesi'ni Dünya Miras Listesi'ne ekledi.

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki kurak ve dağlık bir bölgede yer alan Hima Kültür Bölgesi'nde 7 bin yıllık avcılık, bitki ve hayvan ile yaşam tarzlarını yansıtan resim ve kaya sanatı eserleri bulunuyor. UNESCO'ya göre, çağlar boyunca bölgede kamp yapan gezgin ve askerler, 20. yüzyılın sonlarına kadar çeşitli kaya yazıtları bıraktı.

Suudi Arabistan Miras Komisyonu Başkanı Jasir Al-Herbish, "Hima Kültür Bölgesi, evrensel değerlere sahip. Bölge antik çağlardaki kültür ve yaşamın evrimi hakkında birçok şey öğretiyor. Bölgeyi korumaya ve kaya sanatı üzerinde daha fazla araştırma yapmaya çalışıyoruz. Bu tarihi kültürel siteyi ziyaret etmek için yerel ve uluslararası turistleri memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı
Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı
Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı
Suudi Arabistan'daki Hima Kültür Bölgesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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