Suudi Arabistan'daki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için kampanya düzenlendi

Filistinli çok sayıda aktivist, Suudi Arabistan'da 2 yıldan bu yana tutukluluk halleri devam eden Filistinlilerin serbest bırakılması için sosyal medyada kampanya başlattı.

Filistinli çok sayıda aktivist, Suudi Arabistan'da 2 yıldan bu yana tutukluluk halleri devam eden Filistinlilerin serbest bırakılması için sosyal medyada kampanya başlattı.

"Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklulara özgürlük" ve "El-Hudari'ye özgürlük" (Hamas liderlerinden Muhammed el-Hudari) etiketiyle Twitter'da başlatılan kampanyaya binlerce kişiden destek geldi.

Filistinli aktivistlerden Receb en-Nakib Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hudari'nin (83) hayatını kaybetmesinin an meselesi olduğunu, kendisine yönelik net bir suçlama da olmamasına rağmen halen zor şartlar altında Suudi Arabistan'da tutukluluk halinin devam ettiğini belirtti.

Bir diğer aktivist Muhammed Muhammed, "Suçlama, yargılama, insaniyet ve adalet olmadan ama utanmaksızın onlarca Filistinli Haremeyn (Mekke ve Medine) ülkesinde tutuklu." ifadesini kullandı.

Hamas liderlerinden Sami Ebu Zuhri ise Twitter hesabında, onlarca Filistinlinin Gazze'ye yardımda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmasının, İslam ümmetine karşı işlenmiş bir hata olduğunu ifade etti ve bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Kampanyayla ilgili AA muhabirine konuşan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise Suudi Arabistan yönetiminin, Hudari ile onlarca Filistinliyi tutuklamasının, Filistin davası için çalışanların hedef alınması anlamına geldiğini söyledi. Filistinlilerin hapishanede zor ve sıkıntılı şartlarda yaşadığını, içlerinde yaşı ilerlemiş ve hasta olanların bulunduğunu ifade eden Kasım, Suudi Arabistan makamlarına tutukluları serbest bırakma çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu