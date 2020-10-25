Suudi Arabistan'daki boykot çağrılarına rağmen Türk malı ithalatı arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan'daki boykot çağrılarına rağmen Türk malı ithalatı arttı

25.10.2020 21:14 | Son Güncelleme: 25.10.2020 21:18
Suudi Arabistan'daki boykot çağrılarına rağmen Türk malı ithalatı arttı

Suudi Arabistan'da iş insanları ve perakendecilerin Türk mallarının yasaklanması çağrısına karşın, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatının Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla arttığı açıklandı.

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Riyad yönetiminin iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle, Türk mallarına gayri resmi bir boykot uyguladığını söylüyordu.

Ancak Reuters'ın haberine göre bu boykot ticaret verilerine yansımadı. Suudi Genel İstatistik Dairesi, Türkiye'den ithalatın Temmuz'daki 693.4 milyon riyal düzeyinden Ağustos'ta 833.6 milyon riyale (222.28 milyon ABD doları) çıktığını duyurdu.

TÜRK MALI STOKLAMIYORLARDI

Türk ihracatçılar bir süredir Suudi Arabistan'da yaşadıkları sorunların arttığını söylüyor. Suudi Ticaret Odası Başkanı Türk mallarına boykot çağırısı yaparken başlıca süpermarket zincirleri artık Türk malı stoklamayacağını duyurmuştu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Erol Bulut Yücel İldiz Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Ankara Vatandaş Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'daki boykot çağrılarına rağmen Türk malı ithalatı arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 21:18:50. #1.14#
title