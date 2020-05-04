Suudi Arabistan'daki 169 Türk vatandaşı Söke'ye getirildi
04.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:32
Türk vatandaşlarının kalacağı öğrenci yurdu Yurt görevlilerinin ellerinde karanfillerle vatandaşları beklemesi Suudi Arabistan'dan gelen vatandaşların otobüslerle yurda getirilmesi Görevlilerin vatandaşların karanfillerle karşılaması Vatandaşların bavulları ile birlikte yurda giriş yapması AYDIN...
Türk vatandaşlarının kalacağı öğrenci yurdu
Yurt görevlilerinin ellerinde karanfillerle vatandaşları beklemesi
Suudi Arabistan'dan gelen vatandaşların otobüslerle yurda getirilmesi
Görevlilerin vatandaşların karanfillerle karşılaması
Vatandaşların bavulları ile birlikte yurda giriş yapması
AYDIN - Suudi Arabistan'da bulunan 169 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, karantina sürecini geçirecekleri Söke ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna getirildi.
Kaynak: AA