Suudi Arabistan'da yolsuzlukla suçlanan bazı sanıklara hapis ve para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla suçlanan bazı sanıklara hapis ve para cezası verildi

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla suçlanan bazı sanıklara hapis ve para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan mahkemesi, yolsuzlukla suçlanan, aralarında vali ve hakimin olduğu sanıklardan bazıları hakkında hapis ve para cezası verdi.

Suudi Arabistan mahkemesi, yolsuzlukla suçlanan, aralarında vali ve hakimin olduğu sanıklardan bazıları hakkında hapis ve para cezası verdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumundan bir yetkili son dönemde başlatılan bir dizi ceza davasının adli sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Riyad Ceza Mahkemesine bağlı mali ve idari yolsuzluk davaları dairesinin yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla aralarında vali ve hakimin olduğu sanıklar hakkında hapis ve para cezası verdiği kaydedildi.

Hapis cezasına çarptırılanların kimliğine ilişkin bilgi verilmezken öne çıkan sanıklardan bir hakimin, rüşvet aldığı gerekçesiyle 10 yıl hapis ve 300 bin riyal para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Rüşvet ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan bir vali hakkında ise 3 sene hapis ve 25 bin riyal para cezası verildiği kaydedildi.

Haberde, sahtecilik, rüşvet, kara para aklama ve nüfuzu kötüye kullanma suçlamasıyla görülen diğer 6 davada ise çoğunluğu devlet görevlisi 16 sanık hakkında 1,5 ila 11 yıl hapis cezasına hükmedildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 11 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında yolsuzluk, rüşvet ve kamu görevini suistimal gibi 878 ceza ve disiplin davası kapsamında soruşturma başlatıldığını; aralarında, içişleri, dışişleri, adalet, sağlık, eğitim ve ticaret bakanlıklarında görevli kişilerin de bulunduğu 207 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Deniz Akkaya Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suudi Arabistan'da yolsuzlukla suçlanan bazı sanıklara hapis ve para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 05:09:17. #1.16#

title