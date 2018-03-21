Suudi Arabistan'da Yolsuzluk Davalarıyla İlgili Özel Daireler Oluşturma Kararı

Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Muceb, ülkede yolsuzluğu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar bu yöndeki soruşturmaların süreceğini belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Başsavcı Muceb, Tebuk kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, başsavcılık tarafından ülkenin tüm kentlerinde soruşturma daireleri oluşturulacağını söyledi.

Başsavcılığın aldığı davalarda adalet ve başarıyı elde etmek için bu adımı atacaklarına dikkati çeken Muceb, başsavcılığın yetkilerini kullanma ve bireylerin haklarını koruma yönünde çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda ülkedeki yolsuzluk tamamen sona erinceye kadar soruşturmalara devam edeceklerini kaydeden Muceb, kendi aleyhlerinde olacak bir durum dahi olsa yolsuzlukla mücadele konusunda Başsavcılık binasının kapılarının sonuna kadar açık olduğunun altını çizdi.

Kral Selman, yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamış, söz konusu dairelerin başsavcı ile doğrudan irtibat halinde olacağı belirtilmişti.

Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk" gözaltıları

Kralı Selman tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmış, daha sonra bu kişilerin çoğu serbest bırakılmıştı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada devlet hazinesine iade edilen tutarın 400 milyar riyal (yaklaşık 106 milyar dolar) değerinde olduğunu bildirmişti.