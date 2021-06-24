Suudi Arabistan'da yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılandı
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Suudi Arabistan'da yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılandı

Suudi Arabistan'da yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılandığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılandığını duyurdu.

Dünya genelinde korona virüse karşı aşılama kampanyaları devam ederken, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yetişkin nüfusunun yüzde 70'inin aşılandığını duyurdu. Bakanlık aşı kampanyasının başlamasından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde bulunan 87 aşı merkezinde 16.8 milyon doz aşı verildiğine dikkat çekti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Muhammed Abdulali, ülkedeki salgın durumu ilgili düzenlenen basın toplantısında korona virüs aşılarının güvenli, etkili ve virüse karşı koruyucu olduğunu ifade ederek halkı aşı olmaya davet etti. Abdulali, aşıların korona virüse bağlı ölümleri yüzde 100 önlediğini sözlerine ekleyerek, aşıların uygulanması virüse karşı alınan tedbirlere uyulması ile ülkedeki salgın durumunun olumlu yönde ilerlediğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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