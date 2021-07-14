Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Suudi Arabistan'da çöl ikliminin hakim olmasına rağmen yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Ülkenin güneyindeki Asir iline bağlı Sawda bölgesinde 25 dakikadan fazla süre dolu yağışı görenleri şaşırttı. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, bazı araçlarda hasar oluştu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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