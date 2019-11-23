Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor
Haberler » Dünya » Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor - Haber

Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor

Dünyada en son kadınlara araba kullanma izni veren Suudi Arabistan'da ilk defa profesyonel bir otomobil yarışına bir kadın sürücü katılıyor. İlk Suudi kadın pilot, Reema Juffali ülkesindeki "Jaguar Kupa" elektrikli otomobil yarışına "özel davetli" statüsünde katılma hakkı kazandı

23.11.2019 14:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:36
Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor

Dünyada kadınlara en son araba kullanma izni veren ülke olan 'da ilk defa profesyonel bir otomobil yarışına kadın bir katılıyor.


27 yaşındaki araba yarışı tutkunu Reema Juffali, bu hafta sonu başkent Riyad yakınlarındaki Diriye kentinde düzenlenen "Jaguar Kupa" elektrikli otomobil yarışına "özel davetli" statüsünde katılma hakkı kazandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et