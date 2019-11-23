Suudi Arabistan'da yasak kalktı: İlk kez kadın bir pilot yarış pistine çıkıyor
Dünyada en son kadınlara araba kullanma izni veren Suudi Arabistan'da ilk defa profesyonel bir otomobil yarışına bir kadın sürücü katılıyor. İlk Suudi kadın pilot, Reema Juffali ülkesindeki "Jaguar Kupa" elektrikli otomobil yarışına "özel davetli" statüsünde katılma hakkı kazandı
Dünyada kadınlara en son araba kullanma izni veren ülke olan Suudi Arabistan'da ilk defa profesyonel bir otomobil yarışına kadın bir pilot katılıyor.
27 yaşındaki araba yarışı tutkunu Reema Juffali, bu hafta sonu başkent Riyad yakınlarındaki Diriye kentinde düzenlenen "Jaguar Kupa" elektrikli otomobil yarışına "özel davetli" statüsünde katılma hakkı kazandı. Euronews.com'da Görüntüle