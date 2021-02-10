Suudi Arabistan'da yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan kadın aktivist Hezlul serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suudi Arabistan'da yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan kadın aktivist Hezlul serbest bırakıldı

10.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:10
Suudi Arabistan'da yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan kadın aktivist Hezlul serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da terörle ilgili suçlamalarla yaklaşık üç yıldır cezaevinde tutulan kadın aktivist Luceyn el-Hezlul tahliye edildi.

Suudi Arabistan'da terörle ilgili suçlamalarla yaklaşık üç yıldır cezaevinde tutulan kadın aktivist Luceyn el-Hezlul tahliye edildi.

Luceyn'in kız kardeşi Lina el-Hezlul, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kardeşinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Hezlul, paylaşımında, "Luceyn 1001 gün hapis yattıktan sonra evde." ifadelerine yer verdi.

Mayıs 2018'de gözaltına alınmıştı

Suudi Arabistan'da Luceyn el-Hezlul'un da aralarında bulunduğu bazı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Hezlul'un acilen serbest bırakılması ve kendisine yöneltilen "asılsız" suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan merkezli "Sabq" gazetesi, 28 Aralık'ta, Hezlul'un "terörle mücadele kapsamında suç kabul edilen faaliyetlerde bulunmak, terörü finanse etmek ve dış desteklerle rejimi değiştirmeye çalışmak" suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirmişti.

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" topluluğu ise Riyad Ceza Mahkemesinin, gözaltına alındığı gün başlangıç kabul edilerek Hezlul'a verilen cezanın yarı süresinin (2 yıl 10 ayının) durdurulmasına hükmettiğini aktarmıştı.

Bazı insan hakları örgütleri, aktivist Hezlul'un tutuklu bulunduğu sürede işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüş, Suudi Arabistan ise bu iddiaları reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Barış Manço Didem Kınalı
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'da yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan kadın aktivist Hezlul serbest bırakıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 21:14:29. #1.16#
title