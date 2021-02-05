Suudi Arabistan'da yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan ABD vatandaşı 2 gazeteci serbest kaldı

Suudi Arabistan'da Nisan 2019'da tutuklanan ABD vatandaşı gazeteciler Salah el-Haydar ve Bedr İbrahim'in salıverildiği bildirildi.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin, ülkedeki tutukluların durumuyla ilgili bilgilendirme platformu olarak kullandığı "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, Haydar ve İbrahim'in yaklaşık 2 yıl boyunca "keyfi olarak" tutuklu kaldıkları ifade edildi.

Haydar'ın, Suudi Arabistanlı kadın aktivist Azize el-Yusuf'un oğlu olduğuna işaret edilen açıklamada, geçici olarak serbest bırakılan 2 genç gazetecinin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu belirtildi.

Haydar ve İbrahim'in 8 Mart'ta hakim karşısına çıkacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan'da 2019'da keyfi olarak tutuklanan herkesin salıverilmesi çağrısı yapıldı.

İnsan hakları ihlalleriyle sürekli gündem olan Suudi Arabistan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'in dün Riyad yönetimini yakından ilgilendiren Yemen'deki krizle ilgili açıklamalarından sonra bu adımı atması dikkati çekti.

Suudi Arabistan makamları ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

İnsan hakları raporlarına göre, Suudi Arabistan makamları Nisan 2019'da çoğu Filistin uyruklu 60'tan fazla kişiyi, Filistin meselesine destek veren faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle tutuklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi