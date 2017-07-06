Suudi Arabistan'da Uyuşturucu ile Mücadele

Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki havaalanında bir yolcunun çantasında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.



Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, ülkenin batısındaki Yanbu kentindeki Abdulmuhsin bin Abdulaziz Havaalanı'nda görevliler bir yolcunun çantasında 17 bin 23 adet captagon uyuşturucu hap buldu.





Haberde yolcunun kimliğine ve hangi ülkeden geldiğine dair bilgi verilmezken, olayla ilgili yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.