Suudi Arabistan'da üniversitenin duvarı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı
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Suudi Arabistan'da üniversitenin duvarı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir üniversite kampüsünde duvar çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

18.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:03
Suudi Arabistan'da üniversitenin duvarı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı

'ın başkenti 'da bir üniversite kampüsünde duvar çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.


Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Almaarefa Üniversitesi kampüsünde duvar çöktü. Riyad Sivil Savunma Müdürlüğü olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaydan hemen sonra kampüste bulunan öğrenciler tahliye edilirken, eğitime ara verildi. - RİYAD

Kaynak: İHA
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