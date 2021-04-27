Son dakika haber! Suudi Arabistan'da umre ziyaretlerine çocukların getirilmesi yasaklandı
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Son dakika haber! Suudi Arabistan'da umre ziyaretlerine çocukların getirilmesi yasaklandı

Son dakika haber! Suudi Arabistan'da umre ziyaretlerine çocukların getirilmesi yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı uyguladığı tedbirlere kapsamında Ramazan boyunca umre ziyaretlerine çocukların getirilmesinin yasaklandığını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı uyguladığı tedbirlere kapsamında Ramazan boyunca umre ziyaretlerine çocukların getirilmesinin yasaklandığını açıkladı.

Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sıkı önlemler altında sürerken, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Ramazan ayı boyunca umre ziyaretlerine çocukların getirilmesinin yasakladığı açıklandı. Sadece umre ziyaretleri için değil Mekke'deki Mescid-i Haram'da namaz kılmaya gelenlerin çocuklarını getirmesine de izin verilmedi. Umre ve namazlara sadece önceden izin alan kişilerin katılabileceği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, umre ve namaz kılmak isteyenlerin mobil uygulama üzerinden başvuru yapmaları gerektiğini ifade ederek, yalnızca başvuru yapanların ibadetlerini geçekleştirebileceğinin altı çizildi.

Umre için korona virüs atlatan, 2 doz korona virüs aşısı yaptıran ya da korona aşısının bir dozunu yaptırarak 14 günlük karantinadan geçmiş olanlara izin verileceği bildirildi.

Ziyaretçilerin sosyal mesafeyi koruması için yol boyunca çeşitli işaretler yerleştirdi. Kabe çevresinde bulunan yetkililer ise ziyaretçilerin sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Ayrıca, ziyaretçilerin tavafı sırasında da yetkililer Kabe çevresinde sterilizasyon çalışması gerçekleştiriyor. Tavaf sırasında maske takması zorunlu olan ziyaretçilerin Kabe'ye yaklaşmasına izin verilmiyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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