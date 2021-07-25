Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı

Suudi Arabistan'da hac organizasyonunun sona ermesinin ardından umre ziyaretleri bugünden itibaren başladı.

Suudi Arabistan'da hac organizasyonunun sona ermesinin ardından umre ziyaretleri bugünden itibaren başladı.

Suudi Arabistan'da hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından umre ziyaretleri bugünden itibaren başladı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, bu yılki hac organizasyonunun tamamlanmasının ardından umre için ibadet edenlerin kabul edilmeye başlandığını duyurdu. Suudi Arabistan'da hac organizasyonu, cuma günü itibarıyla sona ermişti. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı