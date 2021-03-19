Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri alınan önlemler altında sürüyor
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Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri alınan önlemler altında sürüyor

19.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:06
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri alınan önlemler altında sürüyor

Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sıkı önlemler altında devam ediyor.

Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sıkı önlemler altında devam ediyor. Kabe çevresinde görev alan yetkililer, ziyaretçilerin sosyal mesafeye uyarak Kabe'yi tavaf etmesini sağlıyor.

Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında umre ziyaretlerini 4 Ekim 2020 tarihinde kademeli olarak başlatmıştı. Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçilerin ise 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren umre ziyareti kapsamında ülkeye girişine izin verilmişti. Ziyaretçilerin umre ziyaretlerine ise alınan sıkı önlemler altında izin veriliyor. Umre ziyareti için sınırlı sayıda ziyaretçiye izin veren yetkililer, ziyaretçilerin sosyal mesafeyi koruması için yol boyunca çeşitli işaretler yerleştirdi. Kabe çevresinde bulunan yetkililer ise ziyaretçilerin sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Ayrıca, ziyaretçilerin tavafı sırasında da yetkililer Kabe çevresinde sterilizasyon çalışması gerçekleştiriyor.

Tavaf sırasında maske takması zorunlu olan ziyaretçilerin Kabe'ye yaklaşmasına izin verilmiyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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