Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisinin serbest bırakılması için Gazze'de gösteri düzenlendi

Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari'nin serbest bırakılması için Gazze'de gösteri yapıldı.

Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari'nin serbest bırakılması için Gazze'de gösteri yapıldı.

Suudi Arabistan'da yaklaşık 2 yıldır tutuklu olan 83 yaşındaki Hudari'nin yakınları ve sevenleri, Gazze'de bir araya geldi. Hudari'nin ailesi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a, Hudari ve oğlu Hani'yi serbest bırakma çağrısı yaptı. Tutuklu Hudari'nin fotoğraflarının taşındığı ve dayanışma amacıyla mumların yakıldığı gösteride, "Hudari'nin ailesi, Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani'nin acilen serbest bırakılmasını istiyor." yazılı pankartlar açıldı.

Hudari'nin kardeşi Abdulmacid Hudari, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Tüm dünyaya Suudi Arabistan'da tutuklu, zulme maruz kalmış kanser hastası bir insanın olduğunu duyurmak için burada toplandık." dedi.

Kardeşi, Riyad yönetimine daha önce konuyla ilgili resmi yazı gönderdiğini ancak henüz yanıt alamadığını kaydetti.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hudari'nin yaşının ileri ve kronik hastalıkları olduğunu, sağlık durumunun kötüleştiğini belirtmişti. Hudari'nin hakkında herhangi bir suçlama olmaksızın tutuklandığını ve yaptığı tek şeyin "Filistin davasını ve işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının meşru mücadelesini desteklemek" olduğunu dile getiren Kasım, Suudi Arabistan yönetimine Hudari ve diğer tutuklu Hamas yetkililerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Hamas, Hudari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiğini belirterek büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığını kaydetmişti.

Hamas, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye karşı uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkati çekmişti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay