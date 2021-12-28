Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Hudari'nin cezası 3 yıla düşürüldü

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Suudi Arabistan'da yaklaşık 3 yıl önce herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari'nin hapis cezası 15 yıldan 3 yıla düşürüldü.

Suudi Arabistan'daki Ürdünlü Tutuklular Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede tutuklu bulunan Filistinli ve Ürdünlü 60 kişinin yargılandığı davanın duruşması Suudi Arabistan İstinaf Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, itiraz sonucu yeniden görülen ve birkaç haftadır devam eden davada Hamas yetkilisi Hudari hakkında daha önce verilen 15 yıl hapis cezasının 6 yıla düşürülmesine, bunun da yarı süresinin durdurularak kalan 3 yılının infazına hükmetti.

Diğer tutuklular hakkında verilen kararlara ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Gelecek ay serbest kalması bekleniyor

Komite Başkanı Hıdır Meşayih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu davanın sembol isimlerinden Hudari hakkında verilen cezanın düşürülmesinin olumlu bir gösterge olduğunu belirtti.

Meşayih, Şubat 2019'da gözaltına alınan Hudari'nin bu süre içinde cezaevinde geçirdiği yaklaşık 3 yılın göz önünde bulundurulmasıyla mahkemenin verdiği 3 yıl hapis cezasının gelecek ay dolacağını ve Hudari'nin serbest bırakılacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Şubat 2019'da Cidde'de yaşayan 83 yaşındaki Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani'nin de aralarında olduğu onlarca Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi, 8 Ağustos'ta yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Hamas'ın ülkedeki eski temsilcisi Hudari'nin 15 yıl, oğlu Hani'nin ise 3 yıl hapsine hükmetmişti.

Mahkeme, Ürdünlü ve Filistinli 60 kişinin yargılandığı davada sanıklara çeşitli hapis cezaları vermişti. Söz konusu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, kararlara itiraz edilmiş ve dava bir üst mahkemeye taşınmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başta olmak üzere diğer yetkililer, yaptıkları açıklamalarda söz konusu Filistinlilerin, "Hamas hareketiyle olan ilişkileri ve İsrail'e karşı Filistin halkının meşru mücadelesini destekledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtmişti.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri

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