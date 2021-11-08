Suudi Arabistan'da tutuklu Filistinli ve Ürdünlülerin duruşması ertelendi

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Suudi Arabistan'da yaklaşık 3 yıl önce herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari ile diğer Filistinli ve Ürdünlü tutukluların duruşmasının ertelendiği bildirildi.

Suudi Arabistan'daki Ürdünlü Tutuklular Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan İstinaf Mahkemesinde Filistinli ve Ürdünlü tutukluların duruşmasının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, daha önce haklarında çıkan mahkeme kararlarına itiraz sonucu yapılan duruşmanın gelecek aya ertelenmesine karar verildiği ifade edildi.

Yeni duruşmanın yapılacağı tarih ve erteleme sebebine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Şubat 2019'da Cidde'de yaşayan 83 yaşındaki Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani'nin de aralarında olduğu onlarca Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi, 8 Ağustos'ta yaklaşık üç yıldır tutuklu bulunan Hamas'ın ülkedeki eski temsilcisi Hudari'nin 15 yıl, oğlu Hani'nin 3 yıl hapsine hükmetmişti.

Mahkeme, Ürdünlü ve Filistinli 69 kişinin yargılandığı davada sanıklara 22 yıla varan çeşitli hapis cezaları vermişti. Söz konusu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, kararlara itiraz edilerek, dava bir üst mahkeme taşınmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başta olmak üzere diğer yetkililer, konuya dair açıklamalarında söz konusu Filistinlilerin, "Hamas Hareketiyle ilişkilerinden dolayı ve İsrail'e karşı Filistin halkının meşru mücadelesini destekledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtmişti.

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