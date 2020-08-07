Suudi Arabistan'da tren istasyonunda korkutan yangın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Al-Haramain Tren İstasyonu'nda büyük çaplı yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Al-Haramain Tren İstasyonu'nda büyük çaplı yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yer alan Al-Haramain tren istasyonunda geniş çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgenin Sivil Savunma Sözcüsü Muhammed bin Othman Al-Qarni, yangının istasyonun idari kısmında çıktığını aktardı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Yangın sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA