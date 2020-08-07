- Suudi Arabistan'da tren istasyonunda korkutan yangın
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- Suudi Arabistan'da tren istasyonunda korkutan yangın

- Suudi Arabistan'da tren istasyonunda korkutan yangın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Al-Haramain Tren İstasyonu'nda büyük çaplı yangın çıktı.

07.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:19

- Suudi Arabistan'da tren istasyonunda korkutan yangın

CİDDE - Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Al-Haramain Tren İstasyonu'nda büyük çaplı yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yer alan Al-Haramain tren istasyonunda geniş çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgenin Sivil Savunma Sözcüsü Muhammed bin Othman Al-Qarni, yangının istasyonun idari kısmında çıktığını aktardı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Yangın sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

- Suudi Arabistan'da tren istasyonunda korkutan yangın

Kaynak: İHA

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