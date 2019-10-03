Suudi Arabistan'da terörle suçlanan 45 kişi hakim karşısında
Suudi Arabistan, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla ikisi kadın 45 kişinin yargılandığını duyurdu.
Suudi Arabistan, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla ikisi kadın 45 kişinin yargılandığını duyurdu.
Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan biri Filipinli ikisi kadın 45 sanık, Ceza İhtisas Mahkemesinde yargılanmaya başladı.
Dava kapsamında sanıkların, 3 cami saldırısı ile güvenlik güçlerini hedef alan bazı suikastlardan sorumlu tutulduğu belirtildi.
Haberde, Polis Albay Kitab Macid el-Hamadi'ye yönelik silahlı saldırının da dava dosyasında yer aldığı ifade edilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.
Polis Albay Hamadi, Nisan 2016'da Ed-Davadimi ilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.