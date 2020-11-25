Suudi Arabistan'da tanker gemisine saldırı
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Suudi Arabistan'da tanker gemisine saldırı

25.11.2020 19:23 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:27
Suudi Arabistan'da tanker gemisine saldırı

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki kıyısında, Malta bandıralı bir petrol tankerine saldırı düzenlendiği, geminin hasar aldığı duyuruldu.

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki kıyısında, Malta bandıralı bir petrol tankerine saldırı düzenlendiği, geminin hasar aldığı duyuruldu.

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Eş-Şakik kenti kıyısında bulunan Malta bandıralı MT Agrari adlı gemiye saldırı düzenlendiği duyuruldu. Saldırı sonucu geminin hasar aldığı bildirildi. Saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da Yemen'deki Husiler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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