Suudi Arabistan'da son 5 yılda idam cezaları yaklaşık iki kat arttı
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Suudi Arabistan, Kral Selman, Güncel

Suudi Arabistan'da son 5 yılda idam cezaları yaklaşık iki kat arttı

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un yönetime geldiği 2015'ten bu yana idam edilen kişi sayısının 800'e ulaştığı belirtildi.

19.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:08
Suudi Arabistan'da son 5 yılda idam cezaları yaklaşık iki kat arttı

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un yönetime geldiği 2015'ten bu yana idam edilen kişi sayısının 800'e ulaştığı belirtildi.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Reprieve Uluslararası İnsan Hakları Grubu, Suudi Arabistan'daki idamlar ve muhaliflere yönelik baskılardaki artışa ilişkin açıklama yayımladı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın daha önce ülkedeki idam cezalarını düşürme yönünde verdiği vaatlerin gerçeklerle uyuşmadığı belirtilen açıklamada, Kral Selman'ın yönetime geldiği 23 Ocak 2015'ten bu yana infazların sayısının 800'e ulaştığı aktarıldı.

Kral Selman'dan önceki 2009-2014 döneminde Suudi Arabistan'da idam edilenlerin sayısının 423 olduğu hatırlatılan açıklamada, Kral Selman ve oğlu Veliaht Prens Bin Selman'ın döneminde bu oranın neredeyse ikiye katlandığına vurgu yapıldı.

Reprieve'nin Suudi Arabistan'daki gelişmeleri takip etmeye başladığı günden beri 185 idamla en çok infazın 2019'da gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Riyad makamlarının geçen yıl aralarında çocukların da bulunduğu 37 kişiyi toplu halde infaz ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'da halihazırda 13 sanığın daha idam edilmeyi beklediğine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Hakları Grubu yetkilisi Ali ed-Dubeysi, Suudi Arabistan'da düşünce tutukluları ve çocukların hedefte olmasının, infazların siyasi intikam aracı olarak kullanıldığını kanıtladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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